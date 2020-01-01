Характеристики и описание

Потолочный светильник Whittaker в матовом белом цвете выполнен в футуристическом дизайне. Его назначение - давать много отраженного света (угол рассеивания - 120 градусов) благодаря круглому плоскому плафону в виде плоской пластины, которая меняет угол своего положения на 350 градусов. Светильник может использоваться на потолоке и на стене как для создания мягкого комфортного освещения в спальне, так и для акцентного освещения, например арт-объекта.