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Светильник потолочный WHITTAKER 3844/12CL

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Характеристики
Закрытая распродажа
К сожалению, товар разобрали

Характеристики и описание

Потолочный светильник Whittaker в матовом белом цвете выполнен в футуристическом дизайне. Его назначение - давать много отраженного света (угол рассеивания - 120 градусов) благодаря круглому плоскому
Тип цоколя
Светодиодная (LED)
Материал плафона/абажура
металл
Мощность
12 Ватт
Цветовая температура
4000 K
Световой поток
990 лм
Площадь освещения
6 кв. м
Все характеристики

Характеристики и описание

Потолочный светильник Whittaker в матовом белом цвете выполнен в футуристическом дизайне. Его назначение - давать много отраженного света (угол рассеивания - 120 градусов) благодаря круглому плоскому плафону в виде плоской пластины, которая меняет угол своего положения на 350 градусов. Светильник может использоваться на потолоке и на стене как для создания мягкого комфортного освещения в спальне, так и для акцентного освещения, например арт-объекта.

Общие характеристики

Тип цоколя
Светодиодная (LED)
Материал плафона/абажура
металл

Технические характеристики

Мощность
12 Ватт
Цветовая температура
4000 K
Световой поток
990 лм
Площадь освещения
6 кв. м

Внешний вид

Стиль
хай-тек
Цвет плафона/абажура
белый
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.

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