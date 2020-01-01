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Светильник потолочный WHITTAKER 3844/12CL
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Характеристики
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Характеристики и описаниеПотолочный светильник Whittaker в матовом белом цвете выполнен в футуристическом дизайне. Его назначение - давать много отраженного света (угол рассеивания - 120 градусов) благодаря круглому плоскому
Тип цоколя
Светодиодная (LED)
Материал плафона/абажура
металл
Мощность
12 Ватт
Цветовая температура
4000 K
Световой поток
990 лм
Площадь освещения
6 кв. м
Все характеристики
Характеристики и описание
Потолочный светильник Whittaker в матовом белом цвете выполнен в футуристическом дизайне. Его назначение - давать много отраженного света (угол рассеивания - 120 градусов) благодаря круглому плоскому плафону в виде плоской пластины, которая меняет угол своего положения на 350 градусов. Светильник может использоваться на потолоке и на стене как для создания мягкого комфортного освещения в спальне, так и для акцентного освещения, например арт-объекта.
Общие характеристики
Тип цоколя
Светодиодная (LED)
Материал плафона/абажура
металл
Технические характеристики
Мощность
12 Ватт
Цветовая температура
4000 K
Световой поток
990 лм
Площадь освещения
6 кв. м
Внешний вид
Стиль
хай-тек
Цвет плафона/абажура
белый
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер.